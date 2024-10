Liam Payne, i risultati delle analisi e delle indagini forensi sul corpo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo i risultati parziali della prima autopsia, adesso sono stati resi noti anche quelli sulle indagini forensi sul corpo di Liam Pane. ABC News parla di 25 ferite, di cui alcune molto profonde alla testa e di presenza nel corpo di un mix di sostanze. Secondo l’emittente televisiva statunitense e TMZ, l’ex cantante degli One Direction avrebbe assunto cocaina rosa (è una sostanza psicoattiva appartenente alla famiglia delle feniletilammine 2C, con effetti di tipo prevalentemente psichedelico o entactogeno), coacina, crack e crystal meth (dr0ga cristallina bianca che si assume sniffandola, fumandola o iniettandola con un ago, sviluppa un forte desiderio di continuare ad assumerla, poiché crea un falso senso di felicità e benessere). ABS News ha anche confermato la notizia secondo la quale la polizia argentina sta indagando su due uomini che avrebbero fornito le sostanze al cantante. Biccy.it - Liam Payne, i risultati delle analisi e delle indagini forensi sul corpo Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo iparziali della prima autopsia, adesso sono stati resi noti anche quelli sullesuldiPane. ABC News parla di 25 ferite, di cui alcune molto profonde alla testa e di presenza neldi un mix di sostanze. Secondo l’emittente televisiva statunitense e TMZ, l’ex cantante degli One Direction avrebbe assunto cocaina rosa (è una sostanza psicoattiva appartenente alla famigliafeniletilammine 2C, con effetti di tipo prevalentemente psichedelico o entactogeno), coacina, crack e crystal meth (dr0ga cristallina bianca che si assume sniffandola, fumandola o iniettandola con un ago, sviluppa un forte desiderio di continuare ad assumerla, poiché crea un falso senso di felicità e benessere). ABS News ha anche confermato la notizia secondo la quale la polizia argentina sta indagando su due uomini che avrebbero fornito le sostanze al cantante.

