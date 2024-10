L'amministrazione comunale di Castel San Niccolò aderisce alla giornata mondiale della Sindrome della Phelan-McDermid (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – L'amministrazione comunale di Castel San Niccolò aderisce alla giornata mondiale della Sindrome della Phelan-McDermid e illuminerà la facciata del Municipio. Il 22 ottobre è la giornata mondiale della Sindrome della Phelan-McDermid 22 come il cromosoma convolto da questa malattia genetica rara, che è caratterizzata dalla perdita o mutazione di una porzione terminale dello stesso. I ragazzi affetti da questa Sindrome spesso mostrano sintomi nella prima infanzia, a volte alla nascita ed entro i primi sei mesi di vita. Spesso hanno ipotonia (tono muscolare basso o debole), ritardo dello sviluppo e la maggior parte non sviluppa un linguaggio funzionale. A circa 75% è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. I disturbi del sonno sono comunemente segnalati, così come problemi con l'alimentazione. Lanazione.it - L'amministrazione comunale di Castel San Niccolò aderisce alla giornata mondiale della Sindrome della Phelan-McDermid Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – L'diSane illuminerà la facciata del Municipio. Il 22 ottobre è la22 come il cromosoma convolto da questa malattia genetica rara, che è caratterizzata dperdita o mutazione di una porzione terminale dello stesso. I ragazzi affetti da questaspesso mostrano sintomi nella prima infanzia, a voltenascita ed entro i primi sei mesi di vita. Spesso hanno ipotonia (tono muscolare basso o debole), ritardo dello sviluppo e la maggior parte non sviluppa un linguaggio funzionale. A circa 75% è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. I disturbi del sonno sono comunemente segnalati, così come problemi con l'alimentazione.

