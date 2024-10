Bergamonews.it - La frana a Orezzo si muove ancora: rilievi col drone, ma per la riapertura i tempi si allungano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lache lo scorso 10 ottobre ha interessato la provinciale 41 tra Gazzaniga econtinua a far sentire i propri effetti e a spaventare i quasi 700 residenti della piccola frazione: ad oggi il fronte risultain movimento e le profonde crepe che si sono create sull’asfalto in corrispondenza dell’ultimo tornante che porta all’abitato non ne consentono la. Così, da oltre dieci giorni, adrestano di fatto isolati, con l’unica alternativa rappresentata dalla stretta e ripida via Grompiano, percorribile solo dai residenti a circolazione alterna.