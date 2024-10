Il caso Behrens e il calcio all‘inclusione della Bundesliga (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un calciatore della prima divisione tedesca sarebbe stato messo fuori squadra per un commento omofobo. È successo al Wolfsburg, uno dei più noti club della Bundesliga, che nei giorni scorsi ha confermato l’episodio che ha coinvolto un suo attaccante, il trentatreenne Kevin Behrens. Si tratta di un giocatore abbastanza apprezzato in Germania, nonostante sia arrivato ai massimi livelli solo di recente e dopo una lunga gavetta, facendosi conoscere soprattutto con la maglia dell’Union Berlino e conquistando anche la sua prima (e finora unica) presenza in Nazionale nell’ottobre del 2023. Il caso risale in realtà alla fine di settembre, ma è stato rivelato pubblicamente dai media tedeschi solo adesso. Il 9 ottobre la Bild ha infatti scritto che Behrens si era rifiutato di firmare una maglietta arcobaleno per un’iniziativa benefica, dicendo: «Non firmerò mai queste str*****e gay». Linkiesta.it - Il caso Behrens e il calcio all‘inclusione della Bundesliga Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un calciatoreprima divisione tedesca sarebbe stato messo fuori squadra per un commento omofobo. È successo al Wolfsburg, uno dei più noti club, che nei giorni scorsi ha confermato l’episodio che ha coinvolto un suo attaccante, il trentatreenne Kevin. Si tratta di un giocatore abbastanza apprezzato in Germania, nonostante sia arrivato ai massimi livelli solo di recente e dopo una lunga gavetta, facendosi conoscere soprattutto con la maglia dell’Union Berlino e conquistando anche la sua prima (e finora unica) presenza in Nazionale nell’ottobre del 2023. Ilrisale in realtà alla fine di settembre, ma è stato rivelato pubblicamente dai media tedeschi solo adesso. Il 9 ottobre la Bild ha infatti scritto chesi era rifiutato di firmare una maglietta arcobaleno per un’iniziativa benefica, dicendo: «Non firmerò mai queste str*****e gay».

Il caso Behrens e il calcio all‘inclusione della Bundesliga - Non il primo caso al WolfsburgSu queste cose in Germania non si scherza. Nonostante quelle dichiarazioni, già Brekalo non aveva subito alcuna sanzione da parte della società, anche per via del fatto che, non essendo il capitano della squadra, il suo rifiuto di indossare la fascia era di scarsa rilevanza. (Linkiesta.it)