Grande Fratello le indiscrezioni sulle eliminazioni della puntata di oggi 21 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera, 21, torna ilsu Canale 5, e i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà. Alfonso Signorini, come sempre, condurrà la serata ricca di emozioni e sorprese. Il pubblico attende con ansia gli sviluppi nella casa più spiata d’Italia.Leggi anche: Che tempo che fa, Fabio Fazio fa infuriare Al Pacino: “Un modo per sbattermi fuori dal programma” I momenti più attesiTra i momenti clouserata, l’amore tra Shaila Gatta e Javier Martinez. L’ex velina ha ormai occhi solo per il pallavolista. Abbracci, confidenze e dolci baci riempiono le giornatecoppia, che sembra sempre più vicina. Ma c’è anche un’altra sorpresa in arrivo: un nuovo ingresso. Si tratta di Maica Benedicto, moe influencer 25enne protagonista dell’edizione spagnola del