Giulia Manfrini trafitta da un pesce: il fidanzato rompe il silenzio

(Di lunedì 21 ottobre 2024)da un, ilil– “Ci siamo conosciuti la prima volta nel 2018, avevamo fatto insieme il corso per diventare istruttori di snowboard, poi però non ci eravamo più rivisti. Ci siamo incontrati di nuovo per caso a gennaio, in Giappone. Da lì avevamo iniziato a vederci e viaggiare insieme”. Comincia così l’intervista a “Fanpage” deldi, la 36enne morta venerdì 18 ottobre in Indonesia dopo essere statada unmentre faceva surf. ( dopo le foto) Leggi anche: La famosa muore a 36 anni:da unspada Leggi anche: Terribile incidente in bus, decine tra morti e feritida un: ililMassimo Ferro era assieme a, quando è successa la disgrazia. Lui come altre persone hanno tentato l’impossibile per salvarle la vita.