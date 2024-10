Giallo a Porto San Giorgio. Ragazza trovata morta. Aveva lividi sul corpo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende sempre più corpo l’ipotesi che sia stato un mix di alcolici e sostanze psicotrope a provocare il decesso di Maria Primerano, la 32enne di Genova trovata morta in un appartamento di Porto San Giorgio. La polizia che conduce le indagini sulla tragedia, ha rinvenuto vicino al cadavere una bottiglia di gin vuota ed effettuato rilievi su un bicchiere dove potrebbero esserci residui di farmaci o droghe assunte dalla giovane. A chiarire definitivamente le cause del decesso saranno però saranno l’esame autoptico e quello tossicologico disposti dalla Procura della Repubblica di Fermo e che saranno effettuati questa mattina. La tragedia si è consumata a Porto San Giorgio in un’abitazione situata in piazza XXV Aprile, dove da appena un mese alloggiava la 32enne che Aveva affittato l’appartamento per un breve soggiorno di lavoro. Ilrestodelcarlino.it - Giallo a Porto San Giorgio. Ragazza trovata morta. Aveva lividi sul corpo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prende sempre piùl’ipotesi che sia stato un mix di alcolici e sostanze psicotrope a provocare il decesso di Maria Primerano, la 32enne di Genovain un appartamento diSan. La polizia che conduce le indagini sulla tragedia, ha rinvenuto vicino al cadavere una bottiglia di gin vuota ed effettuato rilievi su un bicchiere dove potrebbero esserci residui di farmaci o droghe assunte dalla giovane. A chiarire definitivamente le cause del decesso saranno però saranno l’esame autoptico e quello tossicologico disposti dalla Procura della Repubblica di Fermo e che saranno effettuati questa mattina. La tragedia si è consumata aSanin un’abitazione situata in piazza XXV Aprile, dove da appena un mese alloggiava la 32enne cheaffittato l’appartamento per un breve soggiorno di lavoro.

