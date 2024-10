De Luca jr chiama il Pd all’unità: “Basta tensioni in Campania” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auguro che nel Partito Democratico si possa tornare a discutere delle questioni di merito. Le ultime iniziative sono state caratterizzate da rancore e tensione, come ho notato anche recentemente in Campania. È fondamentale riportare al centro del dibattito idee e riflessioni“. Così il deputato Piero De Luca, figlio del Governatore campano Vincenzo, a margine di una iniziativa pubblica ad Avellino. “Quando la politica smette di concentrarsi su programmi e idee, rischia di perdere la propria funzione, focalizzandosi esclusivamente sui problemi della leadership”. Alla domanda se il clima di scontro possa influire negativamente sui territori, De Luca ha risposto con fermezza: “Certamente sì. In Campania, negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi significativi. Eravamo sotto commissariamento sanitario, oggi la regione è un modello di eccellenza. Anteprima24.it - De Luca jr chiama il Pd all’unità: “Basta tensioni in Campania” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auguro che nel Partito Democratico si possa tornare a discutere delle questioni di merito. Le ultime iniziative sono state caratterizzate da rancore e tensione, come ho notato anche recentemente in. È fondamentale riportare al centro del dibattito idee e riflessioni“. Così il deputato Piero De, figlio del Governatore campano Vincenzo, a margine di una iniziativa pubblica ad Avellino. “Quando la politica smette di concentrarsi su programmi e idee, rischia di perdere la propria funzione, focalizzandosi esclusivamente sui problemi della leadership”. Alla domanda se il clima di scontro possa influire negativamente sui territori, Deha risposto con fermezza: “Certamente sì. In, negli ultimi anni, sono stati compiuti progressi significativi. Eravamo sotto commissariamento sanitario, oggi la regione è un modello di eccellenza.

