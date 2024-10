Cucinano funghi avvelenati trovati vicino a casa: marito e moglie gravissimi in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due coniugi, di 92 e di 88 anni, sono in terapia intensiva all'ospedale di Busto Arsizio dopo aver cucinato funghi avvelenati trovati fuori casa: un parente si è accorto e ha lanciato l'allarme. Fanpage.it - Cucinano funghi avvelenati trovati vicino a casa: marito e moglie gravissimi in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Due coniugi, di 92 e di 88 anni, sono in terapia intensiva all'di Busto Arsizio dopo aver cucinatofuori: un parente si è accorto e ha lanciato l'allarme.

