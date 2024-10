Concorso taxi a Roma, file e ritardi durante la prova scritta per le nuove 1000 licenze (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunghe file e ritardi alla Fiera di Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, dove era in corso la prova scritta del Concorso con cui saranno assegnate 1000 licenze taxi. Fanpage.it - Concorso taxi a Roma, file e ritardi durante la prova scritta per le nuove 1000 licenze Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lunghealla Fiera dinel pomeriggio di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, dove era in corso ladelcon cui saranno assegnate

Ritardi e difficoltà nel concorso taxi a Roma : la prova scritta coinvolge oltre 4mila candidati - Nonostante le attese, il clima sembrava inizialmente di ottimismo, con molti candidati intenti a discutere e rivedere il materiale di studio. Le domande su cosa stesse accadendo e sul motivo dei ritardi si moltiplicavano, mentre l’entusiasmo iniziale si trasformava gradualmente in ansia e inquietudine tra i presenti. (Gaeta.it)

Leggere Lolita a Teheran : il trailer in esclusiva del film con Golshifteh Farahani in concorso a Roma 2024 - In Concorso alla Festa di Roma e in sala dal 21 novembre con Minerva Pictures, il trailer in esclusiva del film ci mostra l'ardore e …. Un club del libro molto speciale quello raccontato da Eran Riklis in Leggere Lolita a Teheran, adattamento di un celebre romanzo del 2003 che ha fatto scalpore proprio per la presa di posizione contro le imposizioni del regime iraniano. (Movieplayer.it)

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” - Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer e il PCI tentarono per cinque anni di ... (Iodonna.it)