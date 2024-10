Thesocialpost.it - Commissione Covid, scoppia la rissa, e Conte alza la voce: “Dovevate fermarlo!” (il VIDEO)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A febbraio 2024 è stata istituita un’inchiesta parlamentare sulla gestione dell’emergenza pandemica iniziata nel 2020. Dopo tanto, a settembre, sono iniziati i primi lavori. E, come ci si poteva immaginare, le audizioni sono molto sentite e foriere di scontri. Lasi occuperà di tutto quello che ha riguardato la gestione della pandemia diin Italia, dai lockdown alle mascherine, fino ai vaccini e i relativi obblighi. Questo è stato specificato anche dal presidente diMarco Lisei durante una audizione, quella dell’associazione “ContiamoCi!”, rappresentata dal presidente Dario Giacomini. Come spiega RadioRadio, si sarebbe deciso però di procedere in maniera cronologica rispetto alla pandemia: i vaccini verranno trattati successivamente, ma come ha spiegato il dottor Giacomini a “Un giorno speciale“, “noi volutamente siamo andati fuori tema.