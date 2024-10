Aston Villa-Bologna in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di martedì 22 ottobre si gioca Aston Villa-Bologna, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. Aston Villa-Bologna in tv Aston Villa-Bologna in radio pronostico Aston Villa-Bologna Aston Villa-Bologna in tv La partita Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Sarà visibile anche su NOW per gli abbonati al pacchetto NOW Sport. telecronisti: Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Aston Villa-Bologna in radio La radiocronaca di Aston Villa-Bologna verrà trasmessa in diretta su Rai radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Ascoltitv.it - Aston Villa-Bologna in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di martedì 22 ottobre si gioca, partita in programma per la terza giornata del girone unico della Champions League 2024-2025: ecco di seguito come seguire la gara in. L’indice che segue vi porteràmente al paragrafo che vi interessa.in tvinin tv La partitasarà trasmessa intv su Sky, in particolare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Sarà visibile anche su NOW per gli abbonati al pacchetto NOW Sport.: Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.inLacronaca diverrà trasmessa insu Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.

