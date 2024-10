Arrestato un 47enne di Cutro per maltrattamenti domestici: la storia di violenze durate anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ennesimo caso di maltrattamenti domestici scuote la comunità di Cutro, un comune situato nel Crotonese. I carabinieri, intervenuti dopo un allerta da parte di un familiare, hanno proceduto all’arresto di un 47enne accusato di aver maltrattato la moglie e i figli per un periodo superiore ai dieci anni. Questo triste episodio mette in luce una realtà spesso silenziosa e invisibile, un invito alla riflessione e all’azione da parte delle istituzioni e della società. La dinamica dell’intervento dei carabinieri L’intervento da parte delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di un familiare dell’Arrestato, il quale ha ritenuto necessario denunciare le violenze che si consumavano nel nucleo familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la moglie del 47enne in condizioni critiche, con evidenti lesioni al viso. Gaeta.it - Arrestato un 47enne di Cutro per maltrattamenti domestici: la storia di violenze durate anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ennesimo caso discuote la comunità di, un comune situato nel Crotonese. I carabinieri, intervenuti dopo un allerta da parte di un familiare, hanno proceduto all’arresto di unaccusato di aver maltrattato la moglie e i figli per un periodo superiore ai dieci. Questo triste episodio mette in luce una realtà spesso silenziosa e invisibile, un invito alla riflessione e all’azione da parte delle istituzioni e della società. La dinamica dell’intervento dei carabinieri L’intervento da parte delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di una segnalazione da parte di un familiare dell’, il quale ha ritenuto necessario denunciare leche si consumavano nel nucleo familiare. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato la moglie delin condizioni critiche, con evidenti lesioni al viso.

