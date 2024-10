Thesocialpost.it - Arrestato in il boss della camorra Gustavo Nocella: si trovava in Colombia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Le autoritàne hanno effettuato oggi a Medellin l’arresto di, ritenuto il principale esponentenapoletana e fondamentale punto di contatto con i produttori di droga del paese sudamericano. Secondo quanto comunicato dalla poliziana, l’operazione si è svolta in un appartamentocittà ed è stata attuata in risposta a un mandato di cattura internazionale emesso da Interpol su richiestaDEA di Napoli. La Polizia nazionalena ha reso noto che l’arresto dirientra nell’ambito dell’“operazione Minerva”, un’indagine che prosegue da mesi e che coinvolge in modo coordinato Europol, le forze dell’ordine del Regno Unito e i Carabinieri, che avevano identificato la presenza del camorrista, noto per i suoi legami con i clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco.