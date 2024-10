Serie C 2024 25 Milan Futuro ko in rimonta dopo il rosso a Ballo Toure | il Legnago vince 3-1

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ilperde 3-1 incontro iled è ultimo a 6 punti in classificala decima giornata del girone B diC. Un gol di Bartesaghi illude ineri, che rimangono in 10 al 74? per ile subiscono i tre gol degli ospiti, che non avevano ancora vinto in trasferta. Al 40? il difensore sfrutta uno schema su calcio d’angolo e con una volée batte il portiere Rigon. Otto minuti prima ilsi era affacciato pericolosamente dalle parti di Raveyre con Rossi che ha lavorato un buon pallone per Bombagi, il cui colpo di testa però è finito largo. La svolta del match che dà il via alladelsi verifica al 74?, quandorimedia un doppio giallo e lascia in 10 i suoi.