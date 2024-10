Rischio idrogeologico, Pellegrino (FI): "Serve un piano verde contro la cementificazione selvaggia” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, è intervenuto sul tema del Rischio idrogeologico, sottolineando come la situazione attuale non dipenda solo dalla rete fognaria insufficiente, come indicato dal sindaco Enrico Trantino, ma anche da un fenomeno di Cataniatoday.it - Rischio idrogeologico, Pellegrino (FI): "Serve un piano verde contro la cementificazione selvaggia” Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo, è intervenuto sul tema del, sottolineando come la situazione attuale non dipenda solo dalla rete fognaria insufficiente, come indicato dal sindaco Enrico Trantino, ma anche da un fenomeno di

