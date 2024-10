Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus Next Gen-Avellino, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Grande crisi per i bianconeri, che arrivano da tre ko consecutivi e a cui la vittoria manca da fine agosto. Attualmente si trovano in penultima posizione con 6 punti, a pari con il Taranto ultimo, ma non sarà facile invertire la rotta contro i lupi irpini in grande salute, reduci da tre vittore in fila e in piena risalita. Juventus Next Gen-Avellino: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Juventus Next Gen-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv ediGen-, match valido per la decima giornata del girone C di/2025. Grande crisi per i bianconeri, che arrivano da tre ko consecutivi e a cui la vittoria manca da fine agosto. Attualmente si trovano in penultima posizione con 6 punti, a pari con il Taranto ultimo, ma non sarà facile invertire la rotta contro i lupi irpini in grande salute, reduci da tre vittore in fila e in piena risalita.Gen-: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.Gen-in tv:/25 SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Next Gen - Montero : “Ora serve un risultato positivo” - it. . Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questo periodo si esce con il lavoro, con la fiducia e con l’unione del gruppo e la voglia di volerne uscire tutti insieme. “Dobbiamo capire che certi errori non vanno più fatti; va anche detto che ci sono periodi in cui tutto gira per il verso giusto, altri in cui ogni episodio è contrario, e i ragazzi ne devono essere consapevoli – afferma – I tre ... (Anteprima24.it)

Juventus Next Gen-Avellino - i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Juventus Next Gen ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33... (Avellinotoday.it)

Juventus Next Gen-Avellino - i convocati di Biancolino - REPORT Marco Armellino è alle prese con una lesione al muscolo soleo. Marco Toscano è stato tenuto a riposo a scopo precauzionale in attesa del totale recupero. Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra Juventus Next Gen ed Avellino, valido per la decima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 ... (Anteprima24.it)