Il Natale bussa già alle porte: Arezzo, due mesi di eventi con turisti da tutta Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) Arezzo, 20 ottobre 2024 – Sembra incredibile, ma il Natale è già alle porte. Soprattutto a Arezzo, pronta, dal 16 novembre, alla nuova edizione di Arezzo Città del Natale, l’evento che in questi anni è cresciuto a dismisura e che attira sempre più comitive da tutta Italia, facendo in qualche modo concorrenza ai mitici mercatini natalizi del nord Italia. Un anno intero di lavoro ma la miriade di eventi previsti sono stati ormai messi a punto. Appuntamento dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, con un evento che vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana. Lanazione.it - Il Natale bussa già alle porte: Arezzo, due mesi di eventi con turisti da tutta Italia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Sembra incredibile, ma ilè già. Soprattutto a, pronta, dal 16 novembre, alla nuova edizione diCittà del, l’evento che in questi anni è cresciuto a dismisura e che attira sempre più comitive da, facendo in qualche modo concorrenza ai mitici mercatini natalizi del nord. Un anno intero di lavoro ma la miriade diprevisti sono stati ormai messi a punto. Appuntamento dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, con un evento che vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Natale 2024 in grande stile ad Arezzo : mix di spettacolo e magie - Oltre 640mila luci led illuminano ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo spettacolari giochi di luce a bassissimo impatto energetico. E poi saranno tante le iniziative collaterali dedicate al tema delle “arti”. Essa è realizzata con il Comune di Arezzo che dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della ... (Danielebartocciblog.it)

Arezzo Città del Natale : si rinnova l’appuntamento con la magia - Quest’anno la magia del Natale sposa la magia delle arti offrendo ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica nella città che nel 2024 celebra il genio di Giorgio Vasari nel 450mo anno dalla morte attraverso la grande mostra “Il Teatro delle Virtù” e una serie di esposizioni ed appuntamenti che rendono omaggio all’artista e intellettuale nella sua terra natale (info su www. (Lanazione.it)

"Nessuna fermata speciale per i treni Av per la Città del Natale - è l'ennesima beffa per Arezzo" - Matteo Galli, presidente del Comitato SAVA, non risparmia critiche riguardo al recente rifiuto di Trenitalia di autorizzare fermate straordinarie ad Arezzo per i treni ad alta velocità (AV) durante il periodo natalizio. Da oltre tre anni, il comitato è impegnato a sollecitare il potenziamento... (Arezzonotizie.it)