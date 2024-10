Festa del Cinema di Roma, Bocelli si racconta: “Grande amicizia con Pavarotti, ma litigammo per un vino” (Di domenica 20 ottobre 2024) Andrea Bocelli, ospite d’eccezione della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma per festeggiare i suoi trent’anni di carriera si è intrattenuto con i giornalisti raccontando, tra le altre cose, un episodio che lo lega in maniera divertente a Luciano Pavarotti: “Con il Maestro Pavarotti c’è stato un rapporto di Grande amicizia – ha raccontato – Lui mi ha aiutato tantissimo al di là di quello che sa. Mi è stato d’aiuto a livello tecnico, ho imparato tantissimo da lui poi ci sono stati anche episodi divertenti come quella volta che mi ha invitato a pranzo a Modena. C’era un tavolo lunghissimo pieno di salato, dolci e altro. Lui mi riempie il piatto, io provo a dirgli che ero a dieta ma niente. Poi mi ha versato un bicchiere di Lambrusco chiedendomi cosa ne pensavo. Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma, Bocelli si racconta: “Grande amicizia con Pavarotti, ma litigammo per un vino” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Andrea, ospite d’eccezione della XIX edizione delladeldiper festeggiare i suoi trent’anni di carriera si è intrattenuto con i giornalistindo, tra le altre cose, un episodio che lo lega in maniera divertente a Luciano: “Con il Maestroc’è stato un rapporto di– hato – Lui mi ha aiutato tantissimo al di là di quello che sa. Mi è stato d’aiuto a livello tecnico, ho imparato tantissimo da lui poi ci sono stati anche episodi divertenti come quella volta che mi ha invitato a pranzo a Modena. C’era un tavolo lunghissimo pieno di salato, dolci e altro. Lui mi riempie il piatto, io provo a dirgli che ero a dieta ma niente. Poi mi ha versato un bicchiere di Lambrusco chiedendomi cosa ne pensavo.

