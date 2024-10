Drammatico frontale in provincia di Latina: morti Armando Puoti e Massimiliano Tirimbò (Di domenica 20 ottobre 2024) Due vite spezzate e un adolescente ferito gravemente: è questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina nei pressi dell’ex Ferrovia di Santi Cosma e Damiano. Lo scontro tra una Fiat Panda e un’Audi ha causato la morte di Armando Puoti, 81 anni, e Massimiliano Tirimbò, 51 anni, entrambi residenti nella zona. Un Impatto Devastante e Dinamiche Incerte L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina, nelle vicinanze dell’incrocio con via Cisterna. Secondo le prime ricostruzioni, le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente, potrebbero aver contribuito alla tragedia. Lo schianto è stato talmente violento da ridurre i veicoli a un ammasso di lamiere, rendendo vano l’intervento del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sul posto, anche la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per stabilire le responsabilità. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Due vite spezzate e un adolescente ferito gravemente: è questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina nei pressi dell’ex Ferrovia di Santi Cosma e Damiano. Lo scontro tra una Fiat Panda e un’Audi ha causato la morte di, 81 anni, e, 51 anni, entrambi residenti nella zona. Un Impatto Devastante e Dinamiche Incerte L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di mattina, nelle vicinanze dell’incrocio con via Cisterna. Secondo le prime ricostruzioni, le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente, potrebbero aver contribuito alla tragedia. Lo schianto è stato talmente violento da ridurre i veicoli a un ammasso di lamiere, rendendo vano l’intervento del personale del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sul posto, anche la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per stabilire le responsabilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marito violento arrestato per maltrattamenti e possesso di armi in casa - Dettagli dell'incidente violentoLa serata del 16 ottobre ha avuto un epilogo drammatico in una residenza nei pressi di Saxa Rubra, dove una donna ha v ... (assodigitale.it)

Uomini armati in campo: succede di tutto durante la partita | Pronti a sparare sulla folla - È stata una partita carica di tensione e non sono mancate le polemiche: addirittura, erano presenti uomini armati allo stadio. (mondosportivo.it)

Armando Incarnato, la verità a Uomini e donne: “Non mangio e non dormo” - Armando Incarnato racconta il dolore per la sua separazione dalla figlia Michelle: la risposta agli haters commuove a Uomini e donne ... (superguidatv.it)