Maltempo, allagati gli uffici del Centro per l'Impiego e villaggi a rischio isolamento

Anche Messina fa la conta dei disagi causa Maltempo. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno allagato gli uffici del Centro per l'Impiego. La struttura di via Dogali rimarrà  chiusa al pubblico per i giorni 21 e 22 ottobre. La direzione ha inoltre annunciato possibili criticità relativamente

