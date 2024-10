LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand ad un punto dal trionfo, ma c’è l’incognita vento (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 A dispetto delle previsioni che parlavano quasi di una giornata no wind, ci sono 6-7 nodi medi nel campo di regata. Non è propriamente il massimo, capiremo nei prossimi minuti se il comitato di regata darà il via libera a gara-9. 13:47 Spalle al muro invece i britannici, che dopo le due vittorie di mercoledì sono tornati bruscamente con i piedi per terra. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata di match race della finale di America’s Cup 2024 tra New Zealand ed Ineos Britannia. I neozelandesi sono ad una sola vittoria dal nuovo trionfo. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di match race della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand ad un punto dal trionfo, ma c’è l’incognita vento Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 A dispetto delle previsioni che parlavano quasi di una giornata no wind, ci sono 6-7 nodi medi nel campo di regata. Non è propriamente il massimo, capiremo nei prossimi minuti se il comitato di regata darà il via libera a gara-9. 13:47 Spalle al muro invece i britannici, che dopo le due vittorie di mercoledì sono tornati bruscamente con i piedi per terra. 13:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della sesta giornata di match race della finale diCuptra Newed Ineos Britannia. I neozelandesi sono ad una sola vittoria dal nuovo. Buongiorno e benvenuti nellatestuale della sesta giornata di match race della finale diCuptra Team Newed Ineos Britannia.

