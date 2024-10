Fini alla conquista dell'Olanda: chi è il talento italiano che dribbla più di Yamal (Di sabato 19 ottobre 2024) In Olanda c`è un italiano che dribbla più di Yamal e corre in avanti più di Rodrygo del Real Madrid. Seydou Fini, classe 2006, è arrivato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Inc`è unchepiù die corre in avanti più di Rodrygo del Real Madrid. Seydou, classe 2006, è arrivato

I delfini si “sorridono” a vicenda mentre giocano : lo studio italiano sulle espressioni facciali dei tursiopi - I delfini (Tursiops truncatus) usano un’espressione facciale distinta durante le interazioni di gioco, aprendo la bocca: lo ha scoperto un team di ricerca guidato dagli studiosi dell’Università di Pisa, che hanno raccolto le prove della loro propensione al sorriso reciproco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Il cinema italiano vive una crisi drammatica e la colpa è del governo” : parla Orfini (Pd) - E con un forte restringimento del pluralismo produttivi”. Ma senza farlo. E da mesi. La verità è che il mondo della cultura è libero. Il ministro Giuli ha parlato di un “rischio superbonus’ per il tax credit, eppure il cinema costituisce un comparto produttivo che dà lavoro anche a molte persone. Quindi parliamo non di una spesa, ma di un investimento anche piuttosto produttivo. (Lanotiziagiornale.it)

Parigi 2024 : Mattarella - 'eccellente stato di salute sport italiano - bene Ganna e Affini' - Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati, quasi cattedrali nei deserti, ma, al contrario, a un movimento in buona salute e in crescita costante, crescita da sostenere in ogni modo". "Sono presenti qui i quarti posti -ha sottolineato Mattarella- anche per raffigurare la grande solidità con cui il nostro movimento sportivo olimpico e paralimpico si è presentato a Parigi. (Liberoquotidiano.it)