Antiriciclaggio, avvocati tributaristi a “lezione” con gli ufficiali della guardia di finanza (Di sabato 19 ottobre 2024) LECCE – Nella mattinata di ieri, venerdì 18 ottobre, il Comando provinciale della guardia di finanza di Lecce ha ospitato gli associati della Camera degli avvocati tributaristi della provincia di Lecce per un seminario di approfondimento tenuto dagli ufficiali delle fiamme gialle incentrato sul Lecceprima.it - Antiriciclaggio, avvocati tributaristi a “lezione” con gli ufficiali della guardia di finanza Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LECCE – Nella mattinata di ieri, venerdì 18 ottobre, il Comando provincialedidi Lecce ha ospitato gli associatiCamera degliprovincia di Lecce per un seminario di approfondimento tenuto daglidelle fiamme gialle incentrato sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antiriciclaggio, avvocati tributaristi a “lezione” con gli ufficiali della guardia di finanza - Ieri mattina un seminario presso il Comando provinciale su un argomento particolarmente spinoso. Relatori d'eccezione, tenente colonnello Giulio Leo e il capitano Fabio Gugliandolo ... (lecceprima.it)

RACALE - 20 artisti uniti in Salento per il ritorno del piccolo Ethan - Domani la “Passeggiata artistica”a Racale, dove il neonato è stato sottratto ad agosto Tutto è avvenuto lì, quasi 50 giorni fa. A Torre Suda, frazione costiera di Racale, comune in provincia di Lecce, ... (manduriaoggi.it)

Consulenze gratuite a Lecce - Ordini professionali in protesta a Lecce contro il lavoro gratuito. A scatenare la polemica la delibera della giunta comunale della città pugliese per la definizione di una short list da cui individua ... (italiaoggi.it)