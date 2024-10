Open Arms, Bongiorno “Linea del Governo era redistribuire e poi sbarco” (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Open Arms ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti ma ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di “bighellonare”, anzichè andare nel suo Stato di bandiera”. Lo ha detto Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini nel corso dell’arringa del processo Open Arms che vede imputato a Palermo il leader della Lega. Unlimitednews.it - Open Arms, Bongiorno “Linea del Governo era redistribuire e poi sbarco” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti ma ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Ha scelto di “bighellonare”, anzichè andare nel suo Stato di bandiera”. Lo ha detto Giulia, avvocato difensore di Matteo Salvini nel corso dell’arringa del processoche vede imputato a Palermo il leader della Lega.

Open Arms : Bongiorno - ong ha bighellonato - aveva innumerevoli possibilità di sbarco - Processo che vede imputato Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quand’era ministro dell’Interno. . Palermo, 18 ott. (LaPresse) – “Open Arms aveva il dovere di andare in Spagna, paese della nave. Lo dice l’avvocata Giulia Bongiorno nell’arringa al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker ... (Lapresse.it)