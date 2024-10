Campi, già finita l'alleanza Sinistra-5 Stelle. Pd e destra: "Tornare al voto", ma il sindaco: "Ora più coesi" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'allenza tra le forze di Sinistra e il Movimento 5 Stelle, che aveva portato alla elezione - complice la divisione delle destre - di Andrea Tagliaferri a sindaco di Campi Bisenzio, dopo poco più di un anno non esiste già più. Ed ora Firenzetoday.it - Campi, già finita l'alleanza Sinistra-5 Stelle. Pd e destra: "Tornare al voto", ma il sindaco: "Ora più coesi" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayL'allenza tra le forze die il Movimento 5, che aveva portato alla elezione - complice la divisione delle destre - di Andrea Tagliaferri adiBisenzio, dopo poco più di un anno non esiste già più. Ed ora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rimpasto in Campidiglio - Smeriglio divide la sinistra extra Pd : "Gualtieri non ci ha consultati" - . C'è chi esulta, chi resta perplesso. . Quella galassia frastagliata, litigiosa e anche un po' complessa. La chiamata di Roberto Gualtieri a Massimiliano Smeriglio non raccoglie proprio le stesse reazioni da parte di tutta la sinistra ambientalista extra-Pd. Chi proprio protesta senza giri di parole. (Romatoday.it)

Campidoglio rosso - la sinistra non fa parlare in Aula Nicola Franco e grida al blitz fascista - Tanti i messaggi di solidarietà alla delegazione del VI Municipio dalle file del centrodestra (FdI e Lega). “Non l’ho mai raccontato, perché non amo piangermi addosso e sono abituato ad affrontare di petto i problemi per trovare la soluzione, ma neanche una settimana dopo il mio insediamento molti dei dipendenti del Municipio sono ” scappati ” per andare nelle segreterie politiche del Comune. (Secoloditalia.it)

Scampia - show di Gasparri contro Pd e De Luca : “I grilli parlanti della sinistra non ci spaventano - noi di Forza Italia siamo seri”. Su La7 - Gasparri accusa la sinistra di aver costruito dopo il ’68 edifici fatiscenti, “un modello brutale di periferia tipico di una certa ideologia di sinistra che ha prodotto mostri”. L’argomento del dibattito è l’emergenza casa per le famiglie sfollate dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste di Scampia. (Ilfattoquotidiano.it)