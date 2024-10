Yahya Sinwar, gli ultimi istanti del leader di Hamas prima di essere ucciso IL VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso in serata un VIDEO, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya Sinwar, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso . Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un tessuto Feedpress.me - Yahya Sinwar, gli ultimi istanti del leader di Hamas prima di essere ucciso IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha diffuso in serata un, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di, nei suoidi. Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un tessuto

Israele ha ucciso Yahya Sinwar - lo spietato leader di Hamas - Nella sera di giovedì, dopo aver «completato il processo di identificazione del corpo» (il corpo è stato portato in un laboratorio israeliano per effettuare il test del dna), l’esercito ha dichiarato che Sinwar era stato «eliminato». Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che il leader di Hamas si trovasse nella zona dell’attacco, e ne sarebbero venuti a conoscenza solamente ... (Linkiesta.it)

Israele - cosa succede dopo la morte di Yahya Sinwar : pace - tregua o battaglia finale? - Qui è stata analizzata l’arcata dentaria per confermare l’identità del capo di Hamas. E quindi non cambierà strategia: «Non credo che l’esercito di Netanyahu riuscirà a distruggere completamente il movimento di Hamas, ma potrà arrivare al punto di metterne fuori gioco la catena di comando e le strutture militari, in modo che non costituiscano più un pericolo per Israele. (Open.online)

Ufficialità e dettagli dell’uccisione di Yahya Sinwar. Gli ultimi attimi di vita del leader di Hamas - “Le Idf e le Shin Bet confermano che dopo una caccia andata avanti per un anno, ieri, 16 ottobre 2024, i soldati del Comando Sud delle Idf hanno eliminato Yahya Sinwar, il leader dell’organizzazione terroristica di Hamas, in un’operazione nel sud della Striscia di Gaza”, […] The post Ufficialità e dettagli dell’uccisione di Yahya Sinwar. (Lidentita.it)