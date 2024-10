Uomo trovato morto per strada a Milano, accoltellato dal titolare del bar che voleva rapinare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ucciso a coltellate stamani intorno alle 5 a Milano, in via Giovanni Da Cermenate. Si tratterebbe di un trentenne italiano che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui titolare, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente . La posizione del titolare del bar è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando Feedpress.me - Uomo trovato morto per strada a Milano, accoltellato dal titolare del bar che voleva rapinare Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ucciso a coltellate stamani intorno alle 5 a, in via Giovanni Da Cermenate. Si tratterebbe di un trentenne italiano che, secondo le prime informazioni, aveva cercato di compiere una rapina in un bar il cui, cinese, ha reagito ferendolo mortalmente . La posizione deldel bar è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, mentre gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando

