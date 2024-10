Uomo con tre peni scoperto casualmente in UK: è solo il secondo caso di triphallia noto alla scienza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante un esame autoptico condotto su Uomo che aveva donato il suo corpo alla scienza i medici hanno scoperto la presenza di tre peni. La triphallia è una condizione rarissima; si tratta soltanto del secondo caso descritto in letteratura scientifica in centinaia di anni. Fanpage.it - Uomo con tre peni scoperto casualmente in UK: è solo il secondo caso di triphallia noto alla scienza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Durante un esame autoptico condotto suche aveva donato il suo corpoi medici hannola presenza di tre. Laè una condizione rarissima; si tratta soltanto deldescritto in letteratura scientifica in centinaia di anni.

