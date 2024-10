Nuovi carrellati al Cimitero di Salerno: installazione completata, l'appello di Salerno Pulita (Di giovedì 17 ottobre 2024) completata, da Salerno Pulita, nel Cimitero di Salerno, a Brignano, l’installazione di ulteriori e Nuovi carrellati per aiutare i cittadini nel rispetto delle regole della raccolta differenziata anche durante la visita ai propri cari defunti, incentivando sempre di più le buone pratiche di Salernotoday.it - Nuovi carrellati al Cimitero di Salerno: installazione completata, l'appello di Salerno Pulita Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), da, neldi, a Brignano, l’di ulteriori eper aiutare i cittadini nel rispetto delle regole della raccolta differenziata anche durante la visita ai propri cari defunti, incentivando sempre di più le buone pratiche di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - attesa per lo sbarco di 40 nuovi migranti - La Prefettura di Salerno, da quanto si apprende, e’ gia’ al lavoro per predisporre la macchina dell’accoglienza. it. Per Salerno, si tratta del 37esimo sbarco di migranti. . Tempo di lettura: < 1 minutoSbarcheranno dalla nave di una Ong mercoledi’ prossimo a Salerno circa quaranta migranti salvati nel Mediterraneo. (Anteprima24.it)

Salerno - successo al TTG di Rimini tra bellezze e nuovi traguardi - Il nuovo scalo, che nei primi mesi ha già fatto registrare circa ottantamila passeggeri, consentirà di migliorare significativamente la connettività di Salerno e delle due costiere, permettendo un flusso turistico più diretto e agevole, e sostenendo la crescita delle attività economiche collegate al turismo. (Zon.it)

Salerno - nuovi orari per la Biblioteca Provinciale in via Laspro : aperta fino alle 19 : 30 - Il consigliere provinciale delegato alla cultura, Francesco Morra, ha sottolineato l’importanza della biblioteca, la più antica d’Italia, fondata nel 1843, con “un patrimonio librario molto importante di oltre trecentomila titoli, tra i quali volumi rari e pregiati come pergamene, manoscritti, incunaboli e cinquecentineche“. (Zon.it)