LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 8-8, Eurolega basket in DIRETTA: equilibrio al Forum dopo 5? (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva dopo più di cinque minuti il timeout televisivo. 15-14 CHE AZIONE DI Milano! La chiude Shields in appoggio! 13-14 Gran tripla al limite dei 24 di Giedraitis. 13-11 Molto rapido Mirotic a ridare a Milano il vantaggio. 11-11 Arriva la risposta di Sirvydis da tre. 11-8 RICCI! Ecco la tripla frontale del sorpasso! 8-8 LeDay danza col pallone, riuscendo in maniera miracolosa a tenerlo in mano in situazione difficile e riesce poi a trovare la prima parità del match. 6-8 Shields con il fadeaway, ed è un canestro alla Shields. 4-8 1/2 Mitchell. Mitchell prova la penetrazione centrale, Ricci si immola e commette il fallo che lo manda in lunetta. dopo neppure tre minuti bonus esaurito dallo Zalgiris, Milano ora può davvero crearsi tante opportunità con i liberi. 4-7 Corre fino a vicino al ferro Giedraitis e appoggia. 4-5 2/2 Mirotic. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 8-8, Eurolega basket in DIRETTA: equilibrio al Forum dopo 5? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE arrivapiù di cinque minuti il timeout televisivo. 15-14 CHE AZIONE DI! La chiude Shields in appoggio! 13-14 Gran tripla al limite dei 24 di Giedraitis. 13-11 Molto rapido Mirotic a ridare ail vantaggio. 11-11 Arriva la risposta di Sirvydis da tre. 11-8 RICCI! Ecco la tripla frontale del sorpasso! 8-8 LeDay danza col pallone, riuscendo in maniera miracolosa a tenerlo in mano in situazione difficile e riesce poi a trovare la prima parità del match. 6-8 Shields con il fadeaway, ed è un canestro alla Shields. 4-8 1/2 Mitchell. Mitchell prova la penetrazione centrale, Ricci si immola e commette il fallo che lo manda in lunetta.neppure tre minuti bonus esaurito dalloora può davvero crearsi tante opportunità con i liberi. 4-7 Corre fino a vicino al ferro Giedraitis e appoggia. 4-5 2/2 Mirotic.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 0-0 - Eurolega basket in DIRETTA : si parte! - com/tu8tgQvEv5 — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 17, 2024 20:13 Reduce da una pesante (anche se più nel risultato che in altro) sconfitta al Pireo, Milano vuole capire come dovrà approcciare un periodo nel quale, tra trasferte difficili e derby con la Virtus Bologna, sarà sostanzialmente tutto in gioco. (Oasport.it)

OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS 0-0 _____________________________________________________ 20:25 – Vengono presentate le due squadre. 20:20 – Buonasera, amici di Sportface.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris - Eurolega basket in DIRETTA : al Forum arrivano i lituani di Trinchieri - Lo Zalgiris arriva a cercare il filotto italiano dopo aver già battuto proprio le V nere. Sono tanti i lati storici del confronto: 26 anni fa questa fu finale dell’ormai defunta Coppa Saporta, vinta dallo Zalgiris per 82-67. Si gioca all’Unipol Forum di Assago, che com’è noto è la nuova denominazione dell’arena dei biancorossi. (Oasport.it)