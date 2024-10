Fuggito in Germania dopo denuncia per maltrattamenti, torna per “bruciare” madre e sorella: arrestato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni è stato arrestato all'aeroporto di Catania dopo una denuncia per maltrattamenti. L'uomo, che era Fuggito in Germania per evitare la misura cautelare, era tornato in Italia minacciando di "bruciare" la madre e la sorella. Fanpage.it - Fuggito in Germania dopo denuncia per maltrattamenti, torna per “bruciare” madre e sorella: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un uomo di 50 anni è statoall'aeroporto di Cataniaunaper. L'uomo, che erainper evitare la misura cautelare, erato in Italia minacciando di "bruciare" lae la

