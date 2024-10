FBC: Firebreak, Remedy Entertainment ha annunciato uno sparatutto cooperativo online (Di giovedì 17 ottobre 2024) Remedy Entertainment ha annunciato in conclusione dell’Xbox Partner Preview un nuovo gioco: ci stiamo riferendo a FBC: Firebreak, uno sparatutto online cooperativo per tre giocatori PvE, contraddistinto da un gameplay piuttosto movimentato e frenetico. Questo nuovo titolo multiplayer è in uscita nel corso del 2025 su PC ed Xbox Series XS, il tutto approdando sin dal giorno di lancio anche su Xbox Game Pass. Al momento della stesura di questo articolo non è chiaro se il gioco verrà rilasciato anche su PS5. Fatta questa doverosa precisazione, Remedy Entertainment ha annunciato FBC: Firebreak con un nuovo trailer gameplay, dove è possibile vedere non poche sequenze di gameplay ambientate in tanti scenari provenienti direttamente da Control, mentre altri elementi a schermo sembrano provenire direttamente da Alan Wake 2. Game-experience.it - FBC: Firebreak, Remedy Entertainment ha annunciato uno sparatutto cooperativo online Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)hain conclusione dell’Xbox Partner Preview un nuovo gioco: ci stiamo riferendo a FBC:, unoper tre giocatori PvE, contraddistinto da un gameplay piuttosto movimentato e frenetico. Questo nuovo titolo multiplayer è in uscita nel corso del 2025 su PC ed Xbox Series XS, il tutto approdando sin dal giorno di lancio anche su Xbox Game Pass. Al momento della stesura di questo articolo non è chiaro se il gioco verrà rilasciato anche su PS5. Fatta questa doverosa precisazione,haFBC:con un nuovo trailer gameplay, dove è possibile vedere non poche sequenze di gameplay ambientate in tanti scenari provenienti direttamente da Control, mentre altri elementi a schermo sembrano provenire direttamente da Alan Wake 2.

