Ecco com'è il primo store Starbucks a Venezia | VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) 150 m² distribuiti su due piani, 50 posti a sedere e 35 impiegati: sono i numeri del primo store Starbucks a Venezia, che aprirà a partire da domani. Situato a nei pressi di Rialto, il nuovo punto vendita si affaccia su uno degli scorci caratteristici della città, calle Marzarieta Due Aprile Veneziatoday.it - Ecco com'è il primo store Starbucks a Venezia | VIDEO Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 150 m² distribuiti su due piani, 50 posti a sedere e 35 impiegati: sono i numeri del, che aprirà a partire da domani. Situato a nei pressi di Rialto, il nuovo punto vendita si affaccia su uno degli scorci caratteristici della città, calle Marzarieta Due Aprile

Arriva il primo Starbucks di Venezia : è il 45esimo store in Italia - Ancora nuove aperture in Italia Il Pumpkin Spice Latte è ormai un’icona, ma c’è anche il Salted Maple Caramel Cream Cold Brew, al sapore di caramello salato e sciroppo d’acero, oltre alle bevande classiche targate Starbucks, dall’espresso al Frappuccino. Starbucks sbarca a Venezia Lo store, aperto poco dopo l'arrivo del quinto Starbucks di Firenze, si trova non lontano da Piazza San Marco, ... (Gamberorosso.it)