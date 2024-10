WTA 250 di Osaka Bronzetti e Cocciaretto fuori agli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

, 16 ottobre 2024 – Sono state eliminate entrambi ddidel torneo WTA 250 diLuciae Elisabetta. La prima azzurra è stata sconfitta dall'olandese Suzan Lamens, numero 125 del Ranking, in due set (6-3, 6-4), mentre la seconda tennista tricolore ha perso con la qualificata giapponese Aoi Ito, 21 anni, numero 188. Il risultatoè stato quello di 6-4, 6-3.