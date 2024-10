Un evento imperdibile: “Felicissima Festa” al Teatro Augusteo di Napoli celebra la carriera di Monica Sarnelli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli si svolgerà “Felicissima Festa”, uno spettacolo emozionante che segna un significante traguardo per l’artista Monica Sarnelli. Questo evento non è solo una celebrazione della musica e della cultura napoletana, ma un tributo ai vent’anni di “Lazzare Felici”, ai ventotto anni di “Un Posto al Sole” e ai trent’anni di RitmiUrbani. Il palcoscenico si animerà con le performance della Sarnelli, sostenuta da un ensemble di artisti talentuosi. L’evento, ideato e diretto da Dario Andreano, promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso la carriera di Sarnelli, rivisitando i suoi brani più celebri e ricordi di esperienze passate. Gaeta.it - Un evento imperdibile: “Felicissima Festa” al Teatro Augusteo di Napoli celebra la carriera di Monica Sarnelli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre aldisi svolgerà “”, uno spettacolo emozionante che segna un significante traguardo per l’artista. Questonon è solo unazione della musica e della cultura napoletana, ma un tributo ai vent’anni di “Lazzare Felici”, ai ventotto anni di “Un Posto al Sole” e ai trent’anni di RitmiUrbani. Il palcoscenico si animerà con le performance della, sostenuta da un ensemble di artisti talentuosi. L’, ideato e diretto da Dario Andreano, promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso ladi, rivisitando i suoi brani più celebri e ricordi di esperienze passate.

