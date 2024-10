Isaechia.it - Temptation Island 12, sesta puntata: Titty lancia (di nuovo) l’anello nel falò e esce senza Antonio, Giulia vorrebbe lasciare il programma con Mirco ma lui se ne va da solo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Poco fa è andata è andata ladi, il docu reality condotto da Filippo Bisciglia. Le coppie che si sono messe in gioco sono Diandra Pecchioli e Valerio Palma,Scialò eMaietta,Rossi eDuranti, Anna Acciardi e Alfred Ekhator, Fabio Mascaro e Sara El Moudden, Federica Petagna e Alfonso D’Apice, Millie Moi e Michele Varriale. Capitolo, Filippo ha raggiunto il ragazzo che era in esterna con la tentatrice Alessia per comunicargli che la fidanzata ha richiesto ilanticipato, e se lui non si presenta lei se ne va.non crede che la fidanzata abbia fatto un percorso e non abbia avuto modo di capire i loro problemi. Poi è scoppiato in lacrime. Confidandosi con la tentatrice, dopo che Filippo se n’è andato: Lei non ha mai pensato a noi due maa se stessa.