Lanazione.it - Riparte il calendario di attività di Arezzo Psicosintesi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Con l’arrivo dell’autunnoildidi, l’associazione che porta avanti l’eredità di Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore della, un approccio che integra psicologia, spiritualità e umanesimo. Assagioli trascorse gli ultimi anni della sua vita a Villa La Nussa di Capolona, ospitando studenti provenienti da tutto il mondo e personaggi illustri come Carl Jung. Ieri sera, lunedì 14 ottobre, presso il palazzo della FondazioneComunità in via di Pellicceria, i docenti Carla Fani, Marco Montanari, Francesca Barbagli, Andrea Bocconi, Paola Butali, Flavia Contenti insieme al presidente e docente Gianni Bruschi, hanno presentato il cartellone di eventi di