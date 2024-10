Sport.quotidiano.net - Orsolini e quelle partenze da diesel. A Marassi per tirare fuori gli artigli

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bella, spigliata, vincente, irrorata di energie fresche: è l’Italia di Luciano Spalletti. Faticoso, discontinuo, all’insegna dell’astinenza da gol e del ‘vorrei e potrei ma in questo momento non riesco’: è l’avvio di stagione di Riccardo. Combinando i due elementi si evince facilmente come la strada dell’esterno d’attacco rossoblù non sia mai stata così lontana come adesso da quella della nazionale azzurra, di cui pureè stato alfiere speranzoso, almeno fino alla cocente delusione di giugno con la mancata convocazione all’Europeo di Germania. Ora che che la ‘nuova’ Italia in Nations League viaggia col vento in poppa con al timone un cittì che sulla corsia sinistra sta battezzando nuovi interpreti,farebbe bene auna riga sopra l’azzurro e concentrare tutte le sue energie nella missione più importante: riprendersi il centro della scena col Bologna.