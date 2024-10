Mo: Tajani su attacco a Unifil, 'scelta politica o dei militari?' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Noi vogliamo sapere da Israele che cosa è accaduto, se c'è stata una scelta politica oppure è stata una scelta di militari che sono sul territorio. Abbiamo detto con grande fermezza che è inaccettabile quello che è accaduto, perché i militari italiani non sono dei terroristi di Hezbollah, i militari italiani stanno lì per costruire la pace. Sono militari di un paese amico di Israele. Ecco perché la nostra reazione è stata molto ferma, e adesso aspettiamo i risultati dell'inchiesta. E' positivo che il governo israeliano abbia deciso di aprire un'inchiesta sull'attacco alla base italiana, alla base dell'Unifil: vedremo cosa accadrà". Liberoquotidiano.it - Mo: Tajani su attacco a Unifil, 'scelta politica o dei militari?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Noi vogliamo sapere da Israele che cosa è accaduto, se c'è stata unaoppure è stata unadiche sono sul territorio. Abbiamo detto con grande fermezza che è inaccettabile quello che è accaduto, perché iitaliani non sono dei terroristi di Hezbollah, iitaliani stanno lì per costruire la pace. Sonodi un paese amico di Israele. Ecco perché la nostra reazione è stata molto ferma, e adesso aspettiamo i risultati dell'inchiesta. E' positivo che il governo israeliano abbia deciso di aprire un'inchiesta sull'alla base italiana, alla base dell': vedremo cosa accadrà".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani : attacco Unifil scelta politica? - Così il ministro degli Esteri Tajani sugli attacchi israeliani alle basi Unifil in Libano, che hanno colpito anche quelle italiane. Perché i nostri militari non sono terroristi di Hezbollah". I militari italiani non si toccano". . 35 "Vogliamo sapere se è stata una scelta politica o di militari sul terreno. (Televideo.rai.it)

Manovra : Cgil - lunga stagione di rigore e tagli - è scelta politica - E’ quanto si legge nell’ordine del giorno approvato dall’assemblea generale della Cgil. Emblematiche le politiche fiscali che si stanno portando avanti con il concordato preventivo, l’ennesimo condono tombale, la flat tax, la mancata restituzione del drenaggio fiscale a carico di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati sempre più tassati nonostante la brutale perdita di potere di ... (Lapresse.it)

«Sulla scelta di Creti Arezzo paga la debolezza politica di Ghinelli fuori delle mura cittadine» - Il PD aretino attraverso i suoi rappresentanti istituzionali si impegnerà per richiedere un Consiglio Comunale e Provinciale congiunto, aperto alla discussione sulla localizzazione della Stazione A-V Medioetruria, al fine di dare maggior peso politico alla battaglia che ci attende e in cui anche il presidente Polcri dovrà assumere un ruolo attivo e non limitarsi a essere uno spettatore» ... (Lanazione.it)