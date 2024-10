Migranti, in Albania centri in stile Porto Empedocle: come funzionano i rimpatri veloci (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi, con oltre mille arrivi nelle ultime ore e l'hotspot di nuovo sotto pressione, in Albania è arrivata la nave della Marina Militare con a bordo 16 Migranti che inaugura di fatto le attività dei due centri di accoglienza frutto dell'accordo tra Roma e Tirana. Per il governo la scommessa è replicare la procedura di rimpatri accelerati applicata per la prima volta nei confronti di due Migranti tunisini ospitati nel Cpr di Porto Empedocle. Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre. Tg24.sky.it - Migranti, in Albania centri in stile Porto Empedocle: come funzionano i rimpatri veloci Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre a Lampedusa proseguono gli sbarchi, con oltre mille arrivi nelle ultime ore e l'hotspot di nuovo sotto pressione, inè arrivata la nave della Marina Militare con a bordo 16che inaugura di fatto le attività dei duedi accoglienza frutto dell'accordo tra Roma e Tirana. Per il governo la scommessa è replicare la procedura diaccelerati applicata per la prima volta nei confronti di duetunisini ospitati nel Cpr di. Anche di questo si è occupata la puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 15 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti : nave Libra arrivata in Albania - . Subito dopo i destinatari di provvedimento di rimpatrio o misure restrittive della libertà personale saranno spostati nel Cpr di Gjader. I migranti, saranno portati in prima battuta all'hotspot di Shengjin, dove saranno sottoposti ai controlli sanitari e alle procedure di identificazione. (Adnkronos) - La nave Libra della Marina Militare è attraccata al porto di Shengjin, in Albania, con i ... (Liberoquotidiano.it)

Migranti - prima nave italiana arrivata a centri in Albania - La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera italiana: si tratta dei primi ospiti dei centri per migranti costruiti dall’Italia nel Paese balcanico. . (Lapresse.it)

L'alternativa ai centri per migranti in Albania sarebbe la resa - L'idea di portare un certo numero di migranti in Albania è certamente una soluzione estrema, segno inequivocabile di un tema così difficile da affrontare da richiedere strumenti non ordinari. Ma proprio qui sta il senso ultimo, quindi anche più solido, dell'operazione, che allo stato è ovviamente solo un tentativo. (Iltempo.it)