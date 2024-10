Gaeta.it - Presentazione del volume sulla migrazione italiana in Argentina: un evento imperdibile a Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Venerdì 18 ottobre 2024,si prepara a ospitare unsignificativo dedicato allain. Presso la “Casa” di, nello specifico in Via Vittorio Veneto n.7, verrà presentato ilintitolato “Lain. Professionisti, maestranze, storie”, curato da Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, entrambe docenti all’Università degli Studi dell’Aquila. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Università aquilana e l’Ambasciata della Repubblicain Italia, si inserisce in un contesto di scambio culturale e scientifico di grande importanza per le relazioni tra Italia e