Milan, come sta Chukwueze: la novità sulle sue condizioni e su quelle di Loftus-Cheek e Sportiello. Sospiro di sollievo in casa Milan. Nel centro sportivo rossonero è rientrato anche Samuel Chukwueze, giocatore tra i più attesi dopo il ritorno

Infortunio Chukwueze - le ultime novità sulle condizioni del giocatore milanista - Come appreso dalla redazione […]. Il calciatore nigeriano, durante la partita contro la Libia, ha accusato un problema fisico che potrebbe tenerlo ai box per un po’ di tempo. Infortunio Chukwueze, le ultime notizie sulle condizioni del giocatore nigeriano del Milan che ha accusato un problema fisico con la sua nazionale Il Milan è in ansia per l’infortunio di Samuel Chukwueze. (Calcionews24.com)

