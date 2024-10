Maxi-leak: trapelano dettagli sulla nuova generazione Pokémon (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il mondo dei videogiochi è stato scosso da una nuova ondata di leak riguardanti il franchise Pokémon. Questa volta, a finire sotto i riflettori è stata Game Freak, sviluppatore della celebre serie, vittima di un attacco informatico su larga scala. Il furto di dati ha rivelato informazioni cruciali sulla decima generazione di Pokémon e ha svelato dettagli significativi sulla prossima console Nintendo Switch 2. Pokémon, foto Ansa – VelvetMagIl furto e le sue conseguenze Secondo le prime ricostruzioni, il furto di dati è avvenuto recentemente, ma i dettagli precisi sull’accaduto non sono stati ancora rilasciati ufficialmente da Game Freak. Tuttavia, ciò che è trapelato non ha lasciato indifferente la comunità globale di appassionati e giocatori. Velvetmag.it - Maxi-leak: trapelano dettagli sulla nuova generazione Pokémon Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il mondo dei videogiochi è stato scosso da unaondata diriguardanti il franchise. Questa volta, a finire sotto i riflettori è stata Game Freak, sviluppatore della celebre serie, vittima di un attacco informatico su larga scala. Il furto di dati ha rivelato informazioni crucialidecimadie ha svelatosignificativiprossima console Nintendo Switch 2., foto Ansa – VelvetMagIl furto e le sue conseguenze Secondo le prime ricostruzioni, il furto di dati è avvenuto recentemente, ma iprecisi sull’accaduto non sono stati ancora rilasciati ufficialmente da Game Freak. Tuttavia, ciò che è trapelato non ha lasciato indifferente la comunità globale di appassionati e giocatori.

