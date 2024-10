L’avvocato del Napoli: «La sentenza diventerà un precedente, il Napoli può usare il Maradona anche quando non ci gioca» (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’arrivo della sentenza della Corte dei Conti che ha dato ragione al Napoli per il legittimo utilizzo dello stadio Maradona per la trasmissione in streaming sui maxi-schermi della partita scudetto Udinese-Napoli a Radio Crc è intervenuto L’avvocato Arturo Testa, legale difensore della società Le dichiarazioni delL’avvocato del Napoli «Con grande soddisfazione ieri è stata depositata la sentenza da parte della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania. Tutto ha avuto inizio con la procura contabile, che aveva messo in dubbio l’attività svolta dalla società in relazione alla partita scudetto Udinese-Napoli, per impossibilità di usare lo stadio Maradona per altri eventi, se non esclusivamente per le partite casalinghe. Ilnapolista.it - L’avvocato del Napoli: «La sentenza diventerà un precedente, il Napoli può usare il Maradona anche quando non ci gioca» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo l’arrivo delladella Corte dei Conti che ha dato ragione alper il legittimo utilizzo dello stadioper la trasmissione in streaming sui maxi-schermi della partita scudetto Udinese-a Radio Crc è intervenutoArturo Testa, legale difensore della società Le dichiarazioni deldel«Con grande soddisfazione ieri è stata depositata lada parte della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Campania. Tutto ha avuto inizio con la procura contabile, che aveva messo in dubbio l’attività svolta dalla società in relazione alla partita scudetto Udinese-, per impossibilità dilo stadioper altri eventi, se non esclusivamente per le partite casalinghe.

