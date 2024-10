Influenza, in arrivo la variante australiana, gli esperti: “È aggressiva” (Di martedì 15 ottobre 2024) Identificato il primo caso italiano di Influenza della stagione 2024-2025. Il virus è stato individuato il 9 ottobre presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, attraverso tecniche avanzate di biologia molecolare e il paziente, un uomo di 42 anni, è attualmente ricoverato in condizioni discrete e stabili. Secondo i sanitari dell’ospedale novarese, la tipizzazione molecolare ha rivelato che il virus responsabile è di tipo H1N1pdm. Leggi anche: Influenza 2024, Bassetti: “Sarà una stagione record” L’importanza della vaccinazione La nuova stagione Influenzale si preannuncia pesante e, secondo gli esperti, è fondamentale che la popolazione, in particolare le persone fragili, si sottoponga alla vaccinazione. Questo riduce il rischio di complicanze legate all’Influenza, soprattutto nei soggetti vulnerabili. Thesocialpost.it - Influenza, in arrivo la variante australiana, gli esperti: “È aggressiva” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Identificato il primo caso italiano didella stagione 2024-2025. Il virus è stato individuato il 9 ottobre presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, attraverso tecniche avanzate di biologia molecolare e il paziente, un uomo di 42 anni, è attualmente ricoverato in condizioni discrete e stabili. Secondo i sanitari dell’ospedale novarese, la tipizzazione molecolare ha rivelato che il virus responsabile è di tipo H1N1pdm. Leggi anche:2024, Bassetti: “Sarà una stagione record” L’importanza della vaccinazione La nuova stagionele si preannuncia pesante e, secondo gli, è fondamentale che la popolazione, in particolare le persone fragili, si sottoponga alla vaccinazione. Questo riduce il rischio di complicanze legate all’, soprattutto nei soggetti vulnerabili.

Influenza stagionale - nel Policlinico parte la campagna vaccinale : "Virus in arrivo - preveniamo la diffusione" - È partita questa mattina, nel Policlinico di Bari, la campagna di vaccinazione anti-influenzale. I primi a sottoporsi alla somministrazione della dose sono stati i medici e gli operatori sanitari della struttura ospedaliera barese. I primari e responsabili delle Unità operative del nosocomio... (Baritoday.it)

Influenza - subito al via le vaccinazioni : «Anticipato l'arrivo delle dosi». Dal Lazio alla Lombardia - ecco quando si parte - Arriva l'influenza, e partono subito le vaccinazioni, in ordine sparso a seconda delle Regioni italiane, con Lazio, Toscana e Lombardia che inizieranno a vaccinare da subito o dalla metà... (Leggo.it)

Influenza in arrivo - Roberta Villa : “Non è un raffreddore - il picco atteso verso Natale” - Quando è passata, può lasciare deboli anche per diverse settimane, per questo dopo averla avuta si può essere maggiormente soggetti a contrarre altre infezioni. Quando è atteso l’arrivo dell’influenza in Italia? Da noi in genere l’influenza arriva a novembre, per questo la campagna vaccinale antinfluenzale entra nel vivo a ottobre. (Bergamonews.it)