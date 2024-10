Ilfattoquotidiano.it - Davanti all’antisemitismo crescente, guardiamo anche alla nostra islamofobia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Nell’edizione di oggi, 14 ottobre, del New York Times c’è un lungo articolo dal titolo How Israel’s Army Uses Palestinians as Human Shields in Gaza. In estrema sintesi i soldati israeliani prendono prigionieri a Gaza i palestinesi per il solo fatto di esserlo e senza ulteriori accuse o formalità, li ammanettano e li fanno camminareusandoli come scudi umani oppure li spingono sotto la minaccia delle armi a rimuovere oggetti e ogni cosa che possa dare l’impressione di essere una mina mascherata, li mandano in avanguardia nelle case o nei tunnel e se li scambiano tra i vari plotoni dell’Idf per svolgere queste funzioni. Ma non accade solo questo.