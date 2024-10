Romadailynews.it - Cina: rapporto di think tank su cooperazione B&R enfatizza innovazione, mitigazione rischi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Xi’an, 15 ott – (Xinhua) – Undi unsugli “otto passi principali” proposti dallaper sostenere unaBelt and Road di alta qualita’ ha sottolineato il consolidamento dellapratica, la promozione della crescita guidata dall’, il rafforzamento della gestione deie il miglioramento dei meccanismi di. Il, intitolato “‘Otto passi principali’ preannunciano un nuovo promettente decennio diBelt and Road”, e’ stato pubblicato oggi dallo Xinhua Institute, unaffiliato all’agenzia di stampa Xinhua, in occasione del Belt and Road Forum for InternationalCooperation e della seconda edizione del Silk Road (Xi’an) International Communication Forum.