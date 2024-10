Gamerbrain.net - Silent Hill 2 Remake: Come risolvere il puzzle della scatola musicale

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In, l’enigmanell’hotel LakeView è uno dei più intricati del gioco e servechiave per progredire nella trama. La, situata nella hall dell’hotel, richiede l’inserimento di tre statuine di principesse, ciascuna nascosta in diverse parti dell’hotel. Le statuine di Biancaneve, Cenerentola e la Sirenetta devono essere posizionate correttamente perl’enigma e ottenere la Chiave del Corridoio del 3° Piano. Forse potrebbe interessarviottenere tutte le armi Obiettivo dell’enigma Il tuo scopo è trovare le tre statuine delle principesse e collocarle nellaperl’enigma. Il completamento di questo rompicapo ti aprirà nuove aree nell’hotel, fondamentali per proseguire la storia.