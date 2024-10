Anteprima24.it - Inchiesta centro Sprar a Vitulano: assolto il sindaco Scarinzi, rinviati a giudizio gli altri imputati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude con un’assoluzione e tre rinvii ala prima fase dell’giudiziaria che ha scosso il Comune di, portando alla ribalta questioni di trasparenza e regolarità nella gestione delle gare d’appalto pubbliche. Aldelle indagini, la procedura per l’affidamento della gestione del(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Comune, un nodo cruciale per l’accoglienza e l’integrazione nel territorio. Ildi, Raffaele, era stato accusato di concorso in turbata libertà degli incanti dal pubblico ministero Fabrizi, che aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione. Tuttavia, durante il processo con rito abbreviato, il gup Nuzzo ha deciso per l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”.